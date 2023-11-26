26 ноября, 18:20

Бжания: поддержка Пашиняном целостности Грузии противоречит суверенитету Абхазии

Абхазский президент напомнил премьер-министру Армении, что в республике с уважением относятся ко всему армянскому народу, часть которого нашла свое спасение от трагических событий прошлого именно в Абхазии

СУХУМ, 26 ноября. /ТАСС/. Президент Абхазии Аслан Бжания назвал заявление премьер-министра Армении Никола Пашиняна о поддержке территориальной целостности Грузии противоречащим факту суверенитета Абхазии. Комментарий Бжании распространила его пресс-служба.

"В своем недавнем заявлении премьер-министр Армении однозначно поддержал единство, суверенитет, территориальную целостность, независимость и демократию Грузии, что в корне противоречит факту суверенитета Республики Абхазии", - говорится в комментарии президента. Он напомнил Пашиняну, что в Абхазии с уважением относятся ко всему армянскому народу, часть которого нашла свое спасение от трагических событий прошлого именно в Абхазии. "Армяне в Абхазии имеют все, чего не смог гарантировать Пашинян армянам Карабаха, которые вследствие проводимой им политики столкнулись с трагедией крушения государственности и массового исхода с родной земли", - подчеркнул он.

По словам Бжании, следствием политики Пашиняна стало нарушение территориальной целостности и самой Армении. "Таким образом, исходя из фактического положения дел, единство, суверенитет, территориальная целостность и демократия являются характеристиками, более всего подходящими Абхазии, контролирующей всю свою территорию демократического государства, независимость которого признана Российской Федерацией и рядом других стран. При этом ни сама Армения, ни поддерживаемая ее премьер-министром Грузия всем упомянутым характеристикам не соответствуют", - отметил президент и призвал руководство Армении "отказаться от индоктринированной риторики и начать считаться с фактическим положением дел при реализации своей внешней политики".

Точка зрения депутатов

Депутаты парламента Абхазии армянской национальности Герой Абхазии Галуст Трапизонян, вице-спикер Ашот Минасян, Эрик Рштуни и Левон Галустян также прокомментировали заявление Пашиняна. "После трагедии в Арцахе, когда действующее армянское руководство обрекло 120 тыс. своих же граждан, проживающих в Нагорном Карабахе, на выселение, можно было оставить без комментариев последнее выступление Пашиняна, но слишком цинично прозвучал тезис о поддержке территориальной целостности Грузии. Цинично не потому, что Республика Абхазия, являясь независимым государством, не имеет никакого отношения к суверенной Грузии, а потому что еще пару лет назад Ереван громогласно заявлял, что Арцах - это Армения и не допустит никаких поползновений Азербайджана на территорию Карабаха", - заявили армянские депутаты. 

Теги:
АбхазияАрменияГрузияПашинян, Никол ВоваевичБжания, Аслан Георгиевич
© Информационное агентство ТАСС
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