Экс-советник Кучмы: блокада украинско-польской границы может перерасти в военный конфликт

Олег Соскин считает, что в любой момент там может произойти прорыв, уничтожение этой границы

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Ситуация с блокированием украинско-польской границы польскими перевозчиками может привести к прямому военному столкновению между Киевом и Варшавой. Такое мнение выразил экс-советник бывшего президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин.

"Они (власти в Киеве - прим. ТАСС) совершенно не понимают огромной угрозы или специально вид делают. Может уже начаться открытый военный конфликт между Украиной и Польшей. <...> В любой момент там может произойти прорыв, уничтожение украинско-польской границы", - сказал он в видео на своем YouTube-канале.

6 ноября польские перевозчики заблокировали три основных КПП на границе с Украиной: "Ягодин - Дорохуск", "Краковец - Корчева" и "Рава-Русская - Хребене". 23 ноября к ним добавился четвертый - "Медыка - Шегини". Поляки требуют отменить льготы, предоставленные Евросоюзом перевозчикам с Украины, восстановить прежний порядок обязательного лицензирования украинского коммерческого грузового транспорта и аннулировать разрешения, выданные украинским транспортным компаниям после 24 февраля 2022 года. Водители грузовиков вынуждены стоять в многокилометровых очередях сутками. Они также пытаются искать объездные пути, что приводит к созданию заторов в соседних странах. Переговоры с бастующими пока не привели к результатам.

В связи с блокировкой границы расценки на доставку грузов из Польши на Украину выросли более чем в три раза. Представители украинских компаний и объединений прогнозируют срыв многих контрактов. Европейские компании уже начали сокращать объемы заказов. У водителей, ожидающих возможности пересечь границу, начались проблемы с едой и водой, заканчивается топливо. Для помощи им украинские власти совместно с профильными ассоциациями создали штаб. Киев готовит иски о возмещении ущерба, а на сайте президента Украины была зарегистрирована петиция с требованием ввести санкции против поляков, блокирующих пункты пропуска.