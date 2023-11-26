МИД Болгарии сообщил о нахождении двух граждан страны на захваченном танкере Central Park

Болгарское внешнеполитическое ведомство проинформировало, что "находится в координации с болгарскими дипломатическими представительствами в регионе, а также с партнерами, чтобы выяснить все обстоятельства инцидента"

СОФИЯ, 26 ноября. /ТАСС/. МИД Болгарии сообщил, что на борту танкера Central Park, захваченного у берегов Йемена, находится два гражданина Болгарии.

Болгарское внешнеполитическое ведомство информирует, что "находится в координации с болгарскими дипломатическими представительствами в регионе, а также с партнерами, чтобы выяснить все обстоятельства инцидента".

Ранее агентство Associated Press, компания Ambrey, занимающаяся вопросами морской безопасности, и компания-оператор судна Zodiac Maritime, сообщили, что на борту судна, которое может принадлежать израильской компании, находятся граждане Болгарии, России, Вьетнама, Индии, Грузии и Филиппин.

Darik-Radio отмечает, что Zodiac Maritime определило нападение как "инцидент, связанный с пиратством", подчеркнув, что приоритетом компании, которая находится в Лондоне, является обеспечение безопасности 22 членов экипажа судна. Также уточняется, что танкер перевозит фосфорную кислоту.