26 ноября, 18:28

Депутат Рады обвинил СБУ в попытке установить в его доме прослушивающее устройство

По словам Алексея Гончаренко, по этому факту он подал заявление в полицию, намекнув, что к инциденту может быть причастен глава офиса президента Украины Андрей Ермак

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Депутат Верховной рады от партии "Европейская солидарность", лидером которой является экс-президент Петр Порошенко, Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) заявил, что Служба безопасности Украины (СБУ) пыталась установить в его доме прослушивающее устройство.

"Сегодня сотрудник СБУ пытался установить прослушивающее устройство в моей квартире. <...> Сегодня он пришел, как будто сотрудник интернет-компании, который должен был его [интернет] починить. Но когда я позвонил в эту компанию, оказалось, что они никого ко мне не отправляли", - написал он в Telegram-канале.

Депутат добавил, что по этому факту он подал заявление в полицию, намекнув, что к инциденту может быть причастен глава офиса президента Украины Андрей Ермак. 

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