ХАМАС заявило о готовности продлить режим гуманитарного перемирия в секторе Газа

В палестинском движении сообщили об усилиях в этих целях "путем увеличения числа заложников, которые подлежат освобождению"

КАИР, 26 ноября. /ТАСС/. Палестинское радикальное движение ХАМАС стремится продлить действие режима гуманитарного перемирия в секторе Газа. Об этом говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале движения.

"ХАМАС стремится продлить перемирие после окончания его четырехдневного срока и прилагает к этому усилия путем увеличения числа заложников, которые подлежат освобождению, согласно соглашению о гуманитарном перемирии", - подтвердили палестинские радикалы.