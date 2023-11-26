26 ноября, 18:42,
обновлено 26 ноября, 18:53
Палестино-израильский конфликт

ХАМАС заявило о готовности продлить режим гуманитарного перемирия в секторе Газа

В палестинском движении сообщили об усилиях в этих целях "путем увеличения числа заложников, которые подлежат освобождению"

КАИР, 26 ноября. /ТАСС/. Палестинское радикальное движение ХАМАС стремится продлить действие режима гуманитарного перемирия в секторе Газа. Об этом говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале движения.

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"ХАМАС стремится продлить перемирие после окончания его четырехдневного срока и прилагает к этому усилия путем увеличения числа заложников, которые подлежат освобождению, согласно соглашению о гуманитарном перемирии", - подтвердили палестинские радикалы. 

Теги:
ПалестинаПалестино-израильский конфликтИзраиль
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