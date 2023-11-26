26 ноября, 19:04

В Чехии два оппозиционных движения лидируют в рейтинге симпатий у избирателей

Согласно опросу STEM, движение ANO, возглавляемое экс-премьером страны Андреем Бабишем, опирается на поддержку 33,2% избирателей республики с населением около 10,6 млн граждан

ПРАГА, 26 ноября. /ТАСС/. Парламентские оппозиционные политические движения ANO ("Акция недовольных граждан") и SPD ("Свобода и прямая демократия") пользуются наибольшей поддержкой у избирателей Чехии, если бы в республике сейчас состоялись выборы в Палату депутатов (нижнюю палату парламента), то эти политические силы добились бы наилучших результатов. Это следует из итогов опроса населения страны, проведенного со 2 по 14 ноября социологическим агентством STEM.

ANO, возглавляемое экс-премьером Чехии Андреем Бабишем, опирается на поддержку 33,2% избирателей республики с населением около 10,6 млн граждан. За SPD намерены голосовать 12% совершеннолетних чехов. Третье место в рейтинге политических симпатий с 11,6% голосов заняла возглавляемая действующим главой правительства Петром Фиалой Гражданская демократическая партия (ГДП). Впервые за последние годы сразу два оппозиционных движения опередили в этом рейтинге партии власти.

В Палату депутатов прошли бы сейчас, согласно опросу, также партнеры ГДП по правительственной коалиции - Пиратская партия (10,2%), STAN ("Старосты и независимые") - 6,4%, и ТОР-09 ("Традиция. Ответственность. Процветание") - 5,2%. Остальные партии и движения не смогли бы собрать на выборах свыше 5% голосов избирателей и преодолеть установленный законодательством барьер для проведения своих кандидатов в парламент.

В Чехии рост популярности оппозиционных политических движений стал следствием принятия кабмином пакета мер по экономии средств госбюджета. Документом предусматривается сокращение госдотаций, повышение НДС на несколько товаров и услуг, отмена налоговых льгот, а также пересмотр порядка выплаты пенсий. В опросе были задействованы 1 097 респондентов, представлявшие все социальные группы населения республики. 

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Чехия
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