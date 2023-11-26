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Палестино-израильский конфликт

Глава МИД Египта и госсекретарь США обсудили реализацию соглашения о перемирии в Газе

Энтони Блинкен и Самех Шукри подчеркнули важность преодоления препятствий, которые могут поставить под угрозу достигнутые договоренности об освобождении заложников

КАИР, 26 ноября. /ТАСС/. Госсекретарь США Энтони Блинкен позвонил министру иностранных дел Египта Самеху Шукри, чтобы обсудить процесс реализации соглашения между Израилем и радикальным движением ХАМАС.

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Как отмечается в заявлении египетского внешнеполитического ведомства, стороны "рассмотрели усилия, приложенные для сдерживания кризиса в секторе Газа и облегчения поступления гуманитарной помощи в анклав в период перемирия". Кроме того, Блинкен и Шукри подчеркнули важность преодоления препятствий, которые могут поставить под угрозу достигнутые договоренности об освобождении заложников.

22 ноября ХАМАС сообщило о достижении с Израилем при посредничестве Египта и Катара соглашения о гуманитарном перемирии в секторе Газа на четыре дня. Договоренности предполагают освобождение 50 удерживаемых в анклаве детей, подростков (в возрасте до 19 лет) и женщин в обмен на освобождение из израильских тюрем 150 подростков (в возрасте до 19 лет) и женщин. Перемирие вступило в силу в 08:00 мск 24 ноября. 

Теги:
СШАПалестинаЕгипетПалестино-израильский конфликтИзраильБлинкен, Энтони
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