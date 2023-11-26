26 ноября, 19:16

В Одесской области сообщили, что из-за непогоды обесточены уже 234 населенных пункта

Глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер заявил, что в 138 населенных пунктов вернули свет

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Количество населенных пунктов, обесточенных из-за непогоды в Одесской области, выросло до 234 по состоянию на 21:00 мск. Об этом сообщил глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер.

"Без электроснабжения [остаются] 234 населенных пункта. В 138 населенных пунктов вернули свет. Сейчас 93 бригады "ДТЭК" ремонтируют 106 воздушных линий, питающих 1847 подстанций", - написал он в Telegram-канале.

Ранее пресс-служба коммунального предприятия "Теплоснабжение города Одессы" сообщила, что на фоне ухудшающихся погодных условий и перебоев с электроснабжением остановлена работа нескольких городских котельных.

Ранее региональная компания "ДТЭК Одесские электросети" сообщила, что более 130 населенных пунктов в Одесской области, а также тысячи жителей одного из районов административного центра остались без света в результате аварий, вызванных сильными снегопадом и ветром. В свою очередь Министерство энергетики Украины информировало, что из-за ухудшающихся погодных возможны проблемы со светом в Киевской, Черкасской, Сумской и Кировоградской областях. 

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