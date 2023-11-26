26 ноября, 19:15
Палестино-израильский конфликт

СМИ: автобус с 39 освобожденными Израилем подростками прибыл в Рамаллу

По данным телеканала Al Mayadeen, в центре города готовится праздничная церемония встречи освобожденных с участием их родственников

БЕЙРУТ, 26 ноября. /ТАСС/. Группа из 39 палестинских подростков, покинувших израильскую тюрьму "Офер" в рамках третьего этапа сделки по обмену пленными, прибыла на автобусе в Рамаллу. Об этом сообщил телеканал Al Mayadeen.

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По его информации, в центре города готовится праздничная церемония встречи освобожденных с участием их родственников.

Как сообщило агентство WAFA, израильские власти освободили 21 подростка, которые были задержаны за участие в беспорядках в Восточном Иерусалиме, еще 17 были арестованы в городах Западного берега реки Иордан. Только один заключенный из сектора Газа.

В субботу были освобождены 39 человек - шесть женщин и 33 подростка, в пятницу - 24 женщины и 15 подростков.

22 ноября палестинское движение ХАМАС сообщило о достижении с Израилем при посредничестве Египта и Катара соглашения о гуманитарном перемирии в секторе Газа на четыре дня. Договоренности предполагают освобождение 50 удерживаемых в анклаве детей, подростков (в возрасте до 19 лет) и женщин в обмен на освобождение из израильских тюрем 150 подростков (в возрасте до 19 лет) и женщин. Перемирие вступило в силу 24 ноября в 08:00 мск. 

Теги:
ПалестинаПалестино-израильский конфликтИзраиль
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