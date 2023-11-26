Молдавия из-за непогоды перекрыла несколько пунктов пропуска на границе с Украиной

Речь идет о КПП "Маяки - Паланка - Удобное" и "Староказачье - Тудора"

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Власти Молдавии из-за непогоды приостановили работу нескольких пропускных пунктов на границе с Одесской областью Украины. Об этом сообщили в Госпогранслужбе Украины.

"В связи с погодными условиями в населенном пункте Каушаны (Республика Молдова) загружена трасса. Поэтому молдавская сторона приняла решение о прекращении пропуска транспортных средств на свою территорию в пунктах пропуска "Маяки - Паланка - Удобное", "Староказачье - Тудора", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.

Ранее глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер сообщал, что по состоянию на вечер воскресенья 234 населенных пункта Одесской области остались без света в результате аварий, вызванных сильными снегопадом и ветром. При этом в Одессе вследствие перебоев с энергоснабжением остановлена работа нескольких котельных. На фоне ухудшающихся погодных условий власти региона запретили движение автомобильного транспорта по некоторым дорогам, в том числе по трассе Одесса - Киев.