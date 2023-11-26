В Катаре намерены играть роль в определении будущего Палестины

Глава МИД страны Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани отметил, что государство "десятилетиями поддерживает палестинский народ"

ВАШИНГТОН, 26 ноября. /ТАСС/. Катар намерен принимать участие в определении будущего палестинских территорий, считая необходимым создание государства. С таким заявлением выступил премьер-министр и глава МИД Катара Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани в эфире телекомпании CBS.

Он подчеркнул, что Катар "десятилетиями поддерживает палестинский народ". "Палестинцам самим решать, кто будет ими руководить. Я считаю, что сейчас нужно сфокусироваться на том, как положить конец конфликту, как добиться того, чтобы это не повторилось", - продолжил премьер Катара.

"Единственный способ добиться того, чтобы это не повторилось, заключается в том, чтобы достичь мирного урегулирования, достичь политического решения и предоставить народу Палестины политические перспективы для государства", - указал он. На уточняющий вопрос о том, планирует ли Катар сыграть в этом роль, премьер заявил, что Доха "продолжит делать это ради поддержки палестинского народа".

11 ноября премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что его государство не намерено возобновлять строительство поселений в секторе Газа по завершении военной операции. Израильская сторона планирует только осуществлять контроль в сфере безопасности. Советник Нетаньяху по внешней политике Офир Фальк отметил, что Израиль не намерен определять, каким образом будет организовано управление анклавом после завершения боевых действий.

5 ноября президент Палестины Махмуд Аббас во время встречи с госсекретарем США Энтони Блинкеном заявил, что Палестинская национальная администрация (ПНА) готова вернуться к управлению сектором Газа в рамках всеобъемлющего политического решения ближневосточного конфликта. Аббас подчеркнул, что сектор Газа является неотъемлемой частью Государства Палестина и что ПНА будет нести полную ответственность в рамках всеобъемлющего политического решения как на Западном берегу реки Иордан, включая Восточный Иерусалим, так и в секторе Газа после завершения горячей фазы конфликта.