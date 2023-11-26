26 ноября, 19:44
Палестино-израильский конфликт

В Катаре намерены играть роль в определении будущего Палестины

Глава МИД страны Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани отметил, что государство "десятилетиями поддерживает палестинский народ"

ВАШИНГТОН, 26 ноября. /ТАСС/. Катар намерен принимать участие в определении будущего палестинских территорий, считая необходимым создание государства. С таким заявлением выступил премьер-министр и глава МИД Катара Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани в эфире телекомпании CBS.

Читайте также
Освобождение заложников и прекращение огня. Первый день перемирия между Израилем и ХАМАС

Он подчеркнул, что Катар "десятилетиями поддерживает палестинский народ". "Палестинцам самим решать, кто будет ими руководить. Я считаю, что сейчас нужно сфокусироваться на том, как положить конец конфликту, как добиться того, чтобы это не повторилось", - продолжил премьер Катара.

"Единственный способ добиться того, чтобы это не повторилось, заключается в том, чтобы достичь мирного урегулирования, достичь политического решения и предоставить народу Палестины политические перспективы для государства", - указал он. На уточняющий вопрос о том, планирует ли Катар сыграть в этом роль, премьер заявил, что Доха "продолжит делать это ради поддержки палестинского народа".

11 ноября премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что его государство не намерено возобновлять строительство поселений в секторе Газа по завершении военной операции. Израильская сторона планирует только осуществлять контроль в сфере безопасности. Советник Нетаньяху по внешней политике Офир Фальк отметил, что Израиль не намерен определять, каким образом будет организовано управление анклавом после завершения боевых действий.

5 ноября президент Палестины Махмуд Аббас во время встречи с госсекретарем США Энтони Блинкеном заявил, что Палестинская национальная администрация (ПНА) готова вернуться к управлению сектором Газа в рамках всеобъемлющего политического решения ближневосточного конфликта. Аббас подчеркнул, что сектор Газа является неотъемлемой частью Государства Палестина и что ПНА будет нести полную ответственность в рамках всеобъемлющего политического решения как на Западном берегу реки Иордан, включая Восточный Иерусалим, так и в секторе Газа после завершения горячей фазы конфликта. 

Теги:
ПалестинаКатарПалестино-израильский конфликт
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация