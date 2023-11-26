Египет и Нидерланды сосредоточатся на продлении гуманитарного перемирия в Газе

Каир и Амстердам также планируют работать над достижением режима постоянного прекращения огня и принятием срочных мер по доставке необходимого количества гуманитарной помощи населению палестинского анклава

КАИР, 26 ноября. /ТАСС/. Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси провел телефонные переговоры с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте по ситуации на Ближнем Востоке. Как сообщила канцелярия египетского лидера, стороны согласились с необходимостью приложить усилия к продлению гуманитарного перемирия в секторе Газа.

"Стороны согласились с важностью в настоящее время сосредоточить усилия на продлении перемирия, одновременно работая над достижением режима постоянного прекращения огня и принятием срочных мер по доставке необходимого количества гуманитарной помощи населению Газы", - говорится в заявлении канцелярии ас-Сиси, опубликованном на официальной странице в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Ранее палестинское радикальное движение ХАМАС подтвердило готовность продлить действие режима гуманитарного перемирия в секторе Газа, увеличив число заложников, которых оно освободит в рамках сделки с Израилем.

22 ноября движение ХАМАС сообщило о достижении с Израилем при посредничестве Египта и Катара соглашения о гуманитарном перемирии в секторе Газа на четыре дня. Договоренности предполагают поэтапное освобождение 50 удерживаемых в анклаве детей, подростков (в возрасте до 19 лет) и женщин в обмен на освобождение из израильских тюрем 150 подростков (в возрасте до 19 лет) и женщин. Перемирие вступило в силу в 08:00 мск 24 ноября.