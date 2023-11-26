Бельгия не приняла решение, поддержит ли она переговоры о приеме Украины в ЕС

Как сообщила глава МИД королевства Аджа Лябиб, процесс приема новых членов должен идти параллельно перестройке самого Европейского союза, которая подразумевает реформирование институтов ЕС

БРЮССЕЛЬ, 26 ноября. /ТАСС/. Бельгия пока не определилась, намерена ли она поддержать на саммите в Брюсселе 14-15 декабря рекомендацию Еврокомиссии о начале переговоров о приеме Украины в ЕС, которую теперь должны утвердить все страны сообщества, сообщила глава МИД королевства Аджа Лябиб в интервью газете Le Soir в связи с предстоящим в первом полугодии 2024 года председательством Бельгии в Совете ЕС.

"Это решение еще не принято. Нам в любом случае потребуется общеевропейский консенсус (единогласное утверждение рекомендации Еврокомиссии всеми 27 странами ЕС - прим. ТАСС)", - заявила она.

Она подчеркнула, что процесс приема новых членов в состав ЕС должен идти параллельно перестройке самого Европейского союза, которая подразумевает реформирование институтов ЕС. В частности, по ее словам, Бельгия "выступает за то, чтобы больше голосований по вопросам внешней политики и европейской обороны проводилось по принципу квалифицированного большинства", что фактически означает лишение стран сообщества права вето в Совете ЕС.

Еврокомиссия 8 ноября опубликовала ежегодный доклад о прогрессе стран, претендующих на прием в Евросоюз. В этом докладе Еврокомиссия рекомендовала начать переговоры о приеме Украины, Молдавии, Боснии и Герцеговины при соблюдении ими дополнительных условий, а также предоставить статус кандидата на вступление в ЕС Грузии. В случае позитивного решения саммита переговоры могут начаться в марте 2024 года. Никаких сроков для их завершения нет. Ранее глава Евросовета Шарль Мишель предлагал странам ЕС принять на себя политическое обязательство принять Украину в ЕС к 2030 году, однако это предложение не получило никакой поддержки.

Отдельно на этом же саммите будут обсуждаться вопросы выделения Киеву €50 млрд финансовой помощи и €20 млрд военной помощи на следующие четыре года, для чего страны ЕС, по мнению Еврокомиссии, должны внести дополнительные взносы в бюджет ЕС. Это предложение также не очень популярно у европейских лидеров.