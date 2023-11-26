26 ноября, 19:56

Бельгия не приняла решение, поддержит ли она переговоры о приеме Украины в ЕС

Как сообщила глава МИД королевства Аджа Лябиб, процесс приема новых членов должен идти параллельно перестройке самого Европейского союза, которая подразумевает реформирование институтов ЕС

БРЮССЕЛЬ, 26 ноября. /ТАСС/. Бельгия пока не определилась, намерена ли она поддержать на саммите в Брюсселе 14-15 декабря рекомендацию Еврокомиссии о начале переговоров о приеме Украины в ЕС, которую теперь должны утвердить все страны сообщества, сообщила глава МИД королевства Аджа Лябиб в интервью газете Le Soir в связи с предстоящим в первом полугодии 2024 года председательством Бельгии в Совете ЕС.

"Это решение еще не принято. Нам в любом случае потребуется общеевропейский консенсус (единогласное утверждение рекомендации Еврокомиссии всеми 27 странами ЕС - прим. ТАСС)", - заявила она.

Она подчеркнула, что процесс приема новых членов в состав ЕС должен идти параллельно перестройке самого Европейского союза, которая подразумевает реформирование институтов ЕС. В частности, по ее словам, Бельгия "выступает за то, чтобы больше голосований по вопросам внешней политики и европейской обороны проводилось по принципу квалифицированного большинства", что фактически означает лишение стран сообщества права вето в Совете ЕС.

Еврокомиссия 8 ноября опубликовала ежегодный доклад о прогрессе стран, претендующих на прием в Евросоюз. В этом докладе Еврокомиссия рекомендовала начать переговоры о приеме Украины, Молдавии, Боснии и Герцеговины при соблюдении ими дополнительных условий, а также предоставить статус кандидата на вступление в ЕС Грузии. В случае позитивного решения саммита переговоры могут начаться в марте 2024 года. Никаких сроков для их завершения нет. Ранее глава Евросовета Шарль Мишель предлагал странам ЕС принять на себя политическое обязательство принять Украину в ЕС к 2030 году, однако это предложение не получило никакой поддержки.

Отдельно на этом же саммите будут обсуждаться вопросы выделения Киеву €50 млрд финансовой помощи и €20 млрд военной помощи на следующие четыре года, для чего страны ЕС, по мнению Еврокомиссии, должны внести дополнительные взносы в бюджет ЕС. Это предложение также не очень популярно у европейских лидеров. 

Теги:
БельгияУкраина
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация