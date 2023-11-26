Палестина требует от США расследовать нападение на трех своих граждан в Вермонте

В МИД ближневосточного государства сообщили, что в результате нападения все трое получили ранения средней степени тяжести

БЕЙРУТ, 26 ноября. /ТАСС/. Министерство иностранных дел и по делам экспатриантов Палестины осуждает вооруженное нападение на трех палестинских студентов, произошедшее в штате Вермонт. Об этом говорится в заявлении внешнеполитического ведомства Рамаллы, переданном агентством WAFA.

"Палестинские власти крайне обеспокоены инцидентом со стрельбой, которую открыл преступник по трем студентам Хишаму Уртани, Тахсину Ахмеду и Кенану Абдель Хамиду, обучающимся в Вермонте, - указывается в документе. - Мы требуем от компетентных органов США задержать преступника, провести оперативное расследование и привлечь виновного к ответственности".

В тексте сообщается, что преступник открыл огонь по палестинцам в момент, когда они выходили из студенческого кампуса. "Все трое получили ранения средней степени тяжести", - отмечается в заявлении.

МИД Палестины "желает скорейшего выздоровления студентам и ожидает от властей США поступления результатов проведенного расследования".