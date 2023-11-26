26 ноября, 20:18,
обновлено 26 ноября, 20:44
Палестино-израильский конфликт

Нетаньяху положительно оценил возможность продления паузы в секторе Газа

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Abir Sultan/ Pool Photo via AP
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху
© Abir Sultan/ Pool Photo via AP

Премьер-министр Израиля отметил, что это поможет освобождать по 10 дополнительных заложников в день

ТЕЛЬ-АВИВ, 26 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху по итогам телефонной беседы с президентом США Джо Байденом заявил, что положительно оценивает возможность продления четырехдневной гуманитарной паузы в секторе Газа с условием освобождения по 10 дополнительных заложников в день.

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В видеообращении, распространенном канцелярией премьера, Нетаньяху сообщил, что обсудил с Байденом освобождение очередной группы заложников из Газы, он назвал этот разговор "очень эмоциональным". "Но кроме этого, я хочу сказать также: у нас есть путь для освобождения каждый день еще 10 заложников. Это прекрасная вещь", - сказал израильский премьер.

При этом он подчеркнул, что по завершении паузы Израиль в любом случае намерен вернуться к проведению военной операции в палестинском анклаве. "Вместе с тем я сказал президенту [Байдену], что по окончании действия сделки мы возвращаемся со всей мощью для достижения наших целей: уничтожить [палестинское радикальное движение] ХАМАС, обеспечить, чтобы Газа не вернулась к тому, чем она была, и, конечно, освободить всех наших заложников", - указал Нетаньяху. "Я уверен, что мы сумеем выполнить эту задачу, потому что у нас нет иного выбора", - добавил премьер.

22 ноября радикальное движение ХАМАС сообщило о достижении с Израилем при посредничестве Египта и Катара соглашения о гуманитарном перемирии в секторе Газа на четыре дня. Договоренности предполагают освобождение 50 удерживаемых в анклаве детей, подростков (в возрасте до 19 лет) и женщин в обмен на освобождение из израильских тюрем 150 подростков (в возрасте до 19 лет) и женщин. Перемирие вступило в силу в 08:00 мск 24 ноября, в тот же день была освобождена первая группа заложников. Изначально в соглашении была оговорена возможность продления этой паузы на один день за освобождение каждой дополнительной группы из 10 заложников. 

Теги:
ПалестинаПалестино-израильский конфликтИзраильНетаньяху, Биньямин
© Информационное агентство ТАСС
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