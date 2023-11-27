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В Чехии профсоюзы проведут "День протестов" против экономической политики страны

Ожидается, что в манифестациях примут участие около 1 млн человек

ПРАГА, 27 ноября. /ТАСС/. Чешские профсоюзы проведут общегосударственную акцию под названием "День протестов" против социально-экономической политики правительства республики. В ходе нее состоится часовая предупредительная забастовка, в которой, как прогнозируется, примут участие около 1 млн трудящихся страны с населением примерно 10,5 млн человек. К ней, как ожидается, должны подключиться сотни фирм и предприятий.

В стачке примут участие, в частности, рабочие и служащие таких крупных промышленных предприятий, как автомобилестроительный гигант Skoda Auto, металлургические комбинаты Vitkovice Steel и Trinecke Zelezarny. В различной степени к ней подключатся около половины начальных и средних школ. Учителя требуют от властей увеличить финансирование бюджетной отрасли. Символически протесты поддержат работники энергетической сферы и других областей экономики, которые из-за специфики производства не могут прервать работу.

Лидер профсоюза компании Skoda Auto Ярослав Повшик проинформировал, что конвейеры будут остановлены на всех трех заводах, находящихся в городах Млада-Болеслав (центральная часть Чехии) и Врхлаби (север республики), а также в селе Квасины (север республики). Забастовка там пройдет с 12:00 (14:00 мск) до 14:00 (16:00 мск). К протестам, по его словам, присоединятся рабочие и служащие фирм-поставщиков крупнейшего чешского автомобилестроительного предприятия.

Между тем автозавод компании Toyota в городе Колин (центральная часть страны) не будет останавливать производство. Его коллектив поддержит акцию профсоюзов символически. Также, согласно чешским СМИ, директора многих школ планируют сохранить обучение учащихся в ограниченном режиме.

Организаторы протестов

Организаторами "Дня протестов" выступили ведущие профцентры республики - Чешско-Моравская конфедерация профсоюзов (ЧМКП) и Ассоциация независимых профсоюзов (АНП). ЧМКП объединяет 31 профсоюз, членами которых являются примерно 270 тыс. рабочих и служащих. Членскую базу АНП составляют примерно 110 тыс. трудящихся, объединенных в 12 профорганизаций.

"Согласно имеющейся у нас информации, это будет крупнейшая акция протеста [трудящихся в Чехии]", - сказал журналистам председатель ЧМКП Йозеф Стржедула.

Митинги профсоюзов

В Праге и других чешских городах запланированы профсоюзные митинги. Крупнейший из них должен пройти в столице, на Малостранской площади, около дворцов Палаты депутатов (нижней палаты парламента) и Сената (верхней палаты).

Профсоюзы проводят акции протеста из-за несогласия с действиями кабмина, которые, как утверждают их лидеры, ведут к обнищанию трудящихся. Импульсом для выражения недовольства стал разработанный правительством и вступающий в силу 1 января 2024 года пакет мер по экономии средств госбюджета, предусматривающий, в частности, уменьшение государственного финансирования бюджетной сферы экономики.

Кроме того, протесты направлены против пенсионной реформы. Резкую критику профсоюзов вызывают планы властей увеличить индивидуальные отчисления трудящихся в пенсионные фонды и повысить пенсионный возраст.

Между тем премьер-министр Чехии Петр Фиала назвал предстоящие протесты против социально-экономической политики своего кабмина необоснованными. Правительство, по его словам, принимает необходимые меры по стабилизации общественных финансов и снижению госдолга. Они, как прогнозируется, уже в ближайшие годы обеспечат рост экономики и повышение уровня жизни трудящихся. 

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