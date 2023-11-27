WP: политика Байдена по Ближнему Востоку ведет к расколу в администрации США

По оценкам помощников и союзников в Белом доме, обострение ситуации в секторе Газа "расшатало администрацию сильнее любой другой проблемы, возникшей за первые три года" лидера страны на посту президента, пишет газета

ВАШИНГТОН, 27 ноября. /ТАСС/. Политика, проводимая администрацией президента США Джо Байдена в условиях обострения ближневосточного кризиса, ведет к расколу в Белом доме. С такой оценкой выступила в воскресенье газета The Washington Post (WP) со ссылкой на источники в администрации США.

По ее данным, ранее в ноябре группа из примерно 20 сотрудников Белого дома запросила проведение встречи с руководителем аппарата сотрудников Белого дома Джеффом Зинтсом, помощником президента Анитой Данн и заместителем помощника президента США по национальной безопасности Джонатаном Файнером. На встрече они просили разъяснить стратегию администрации по снижению числа жертв среди мирного населения, ее видение будущего региона, а также пояснить, в чем заключается посыл Вашингтона в условиях кризиса.

"Встреча чиновников, о которой не сообщалось ранее, свидетельствует о том, как подход Байдена к, пожалуй, крупнейшему международному кризису его президентства, раскалывает Белый дом, гордящийся дисциплинированной и сплоченной работой", - пишет газета. По оценкам "многочисленных помощников и союзников в Белом доме и за его пределами", обострение ситуации в секторе Газа "расшатало администрацию сильнее любой другой проблемы, возникшей за первые три года Байдена в должности президента".

Преимущественно раскол "по множеству вопросов" наметился между "давними высокопоставленными помощниками Байдена и более молодыми сотрудниками". "Но даже ключевые советники признают, что конфликт нанес ущерб американским позициям на мировой арене", - отмечает WP.

Ранее телекомпания NBC опубликовала результаты опроса общественного мнения, из которых следует, что уровень поддержки президента США упал до самого низкого для него показателя в 40%, поскольку значительное большинство населения не одобряет его действия в сфере внешней политики, в частности подход к палестино-израильскому конфликту.