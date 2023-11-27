В Венесуэле заявили, что страна укрепила военную мощь благодаря сотрудничеству с РФ

Атташе по вопросам обороны при посольстве Боливарианской Республики в России Эльэсер Хосе Мелендес Асмадт отметил, что оно также помогло противостоять международному давлению

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Стратегическое сотрудничество с Россией позволило Венесуэле укрепить свой оборонный потенциал и противостоять внешнему давлению. Об этом заявил газете "Известия" атташе по вопросам обороны при посольстве Венесуэлы в РФ Эльэсер Хосе Мелендес Асмадт.

"Это сотрудничество позволило Венесуэле укрепить свою военную мощь, защитить свой суверенитет и территорию, а также противостоять международному давлению", - указал дипломат.

Он выразил уверенность, что стратегическое взаимодействие двух стран укрепляется в условиях давления на Москву и Каракас со стороны США.