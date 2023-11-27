Иордания заявила о наличии запасных вариантов при прекращении поставок газа из Израиля

По словам премьер-министра королевства Бишера аль-Хасауна, сейчас такой угрозы нет, но страна рассматривает разные сценарии на случай возобновления конфликта в секторе Газа

БЕЙРУТ, 27 ноября. /ТАСС/. Иордания рассчитывает на закупки газа в двух странах Персидского залива на случай прекращения его поставок с израильского месторождения Левиафан в Средиземном море. Об этом заявил в воскресенье премьер-министр королевства Бишер аль-Хасауна.

"У нас есть запасные варианты, если поставки природного газа из Израиля будут прерваны, - привел его слова телеканал Al Mamlaka. - В настоящий момент такой угрозы нет, но мы рассматриваем различные сценарии на случай возобновления конфликта в секторе Газа".

По словам аль-Хасауны, газовое соглашение действует с 2019 года, поставки природного газа осуществляются из Израиля американской компанией Noble Energy. "Альтернативные варианты - приобретение сжиженного газа или переход на дизельное топливо - потребуют значительных финансовых затрат", - признал он.

16 ноября вице-премьер и министр иностранных дел королевства Айман ас-Сафади заявил, что его страна в знак солидарности с палестинцами воздержится от подписания соглашения о реализации проекта "вода в обмен на электроэнергию" между Израилем, Иорданией и Объединенными Арабскими Эмиратами, которое должно было состояться в Дубае на полях 28-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP-28) в начале декабря.

В соответствии с этим проектом Иордания, испытывающая острую нехватку водных ресурсов, смогла бы получать дополнительные 200 млн кубометров воды. Опресненная на израильских установках морская вода из залива Акаба должна была поступать в Амман и другие регионы.

Участником иордано-израильского проекта является эмиратская компания, которая обязалась построить на территории королевства крупную электростанцию, работающую на солнечной энергии. Предполагалось, что этот объект будет подключен к израильской электросети и обеспечит около 7-8% от всего объема используемой в стране возобновляемой энергии.