26 ноября, 22:05
Палестино-израильский конфликт

Иордания заявила о наличии запасных вариантов при прекращении поставок газа из Израиля

По словам премьер-министра королевства Бишера аль-Хасауна, сейчас такой угрозы нет, но страна рассматривает разные сценарии на случай возобновления конфликта в секторе Газа

БЕЙРУТ, 27 ноября. /ТАСС/. Иордания рассчитывает на закупки газа в двух странах Персидского залива на случай прекращения его поставок с израильского месторождения Левиафан в Средиземном море. Об этом заявил в воскресенье премьер-министр королевства Бишер аль-Хасауна.

"У нас есть запасные варианты, если поставки природного газа из Израиля будут прерваны, - привел его слова телеканал Al Mamlaka. - В настоящий момент такой угрозы нет, но мы рассматриваем различные сценарии на случай возобновления конфликта в секторе Газа".

По словам аль-Хасауны, газовое соглашение действует с 2019 года, поставки природного газа осуществляются из Израиля американской компанией Noble Energy. "Альтернативные варианты - приобретение сжиженного газа или переход на дизельное топливо - потребуют значительных финансовых затрат", - признал он.

16 ноября вице-премьер и министр иностранных дел королевства Айман ас-Сафади заявил, что его страна в знак солидарности с палестинцами воздержится от подписания соглашения о реализации проекта "вода в обмен на электроэнергию" между Израилем, Иорданией и Объединенными Арабскими Эмиратами, которое должно было состояться в Дубае на полях 28-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP-28) в начале декабря.

В соответствии с этим проектом Иордания, испытывающая острую нехватку водных ресурсов, смогла бы получать дополнительные 200 млн кубометров воды. Опресненная на израильских установках морская вода из залива Акаба должна была поступать в Амман и другие регионы.

Участником иордано-израильского проекта является эмиратская компания, которая обязалась построить на территории королевства крупную электростанцию, работающую на солнечной энергии. Предполагалось, что этот объект будет подключен к израильской электросети и обеспечит около 7-8% от всего объема используемой в стране возобновляемой энергии. 

Теги:
ИорданияПалестинаПалестино-израильский конфликтИзраиль
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация