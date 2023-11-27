Арестович обвинил союзников Украины в непредоставлении поддержки

По словам бывшего советника главы офиса украинского президента, те, кто обещал Киеву помощь, "кинули" его

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Бывший советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) заявил, что те, кто обещал Украине помощь, "кинули" ее.

"Настоящая ответственность на тех, кто обещал нам, Украине, настоящую поддержку <…> и не предоставил ее. Читай - кинул", - написал он в своем Telegram-канале.

Ранее Арестович, покинувший Украину, заявил о планах выдвинуть свою кандидатуру на пост главы государства. Он начал активно критиковать действия президента Украины Владимира Зеленского и его окружения. В частности, Арестович обвинил руководство страны в стратегических ошибках в военном и государственном управлении.

С момента начала российской специальной военной операции западные партнеры многократно нарастили поставки вооружения Украине. Однако Киев постоянно просит выделить ему еще больше оружия и боеприпасов, а также передать более современные образцы.

В последнее время в западных СМИ стала нередко подниматься тема усталости партнеров от украинского конфликта и углубляющихся разногласий с Киевом на фоне отсутствия реальных успехов в зоне боевых действий и необходимости постоянных финансовых вливаний в украинскую экономику. Публикации такого рода всегда нервно встречают в Киеве, однако все чаще заявления в этом ключе можно услышать и от некоторых западных политиков. Глава офиса Зеленского Андрей Ермак в ответ на это заявлял, что страны Запада не имеют права чувствовать усталость от ситуации вокруг Украины. В свою очередь пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что поддержка Украины становится для Запада грузом, который он уже не в состоянии нести.