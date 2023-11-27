26 ноября, 23:20

В Японии укрепят обороноспособность аэропортов и портов по всей стране

Особое внимание правительство намерено уделить объектам на юге государства

ТОКИО, 27 ноября. /ТАСС/. Правительство Японии в рамках укрепления обороноспособности государства намеревается модернизировать инфраструктуру 38 аэропортов и портов по всей стране. Об этом сообщила общенациональная газета Asahi.

По ее данным, речь идет о 14 аэропортах и 24 портах от самой южной префектуры Окинава до самой северной - Хоккайдо. В рамках модернизации инфраструктуры этих объектов планируется сделать их более удобными для оперативного использования подразделениями Сил самообороны страны в экстренных ситуациях. В обычное время их также намерены начать регулярно использовать для проведения тренировок и учений вооруженных сил.

Особое внимание планируется уделить укреплению инфраструктуры аэропортов и портов на юге страны из-за опасений по поводу возможного обострения ситуации в Тайваньском проливе. Расположенные в самой южной префектуре Окинава объекты, которые планируется укрепить, составляют порядка 70% от всех рассматриваемых властями в рамках этой модернизации.

В то же время издание подчеркивает, что для осуществления этой инициативы правительству придется заручиться разрешением властей префектур, поэтому в настоящее время федеральные власти ведут активный диалог с губернаторами и мэрами.

Японское правительство 16 декабря 2022 года утвердило новую стратегию нацбезопасности. В частности, в ней устанавливается право Японии наносить контрудары по целям на территории потенциального противника. В то же время в документе подчеркивается, что нанесение превентивных ударов не допускается. Стратегия также предполагает увеличение военных расходов к 2027 году почти вдвое, до 2% ВВП. Для приобретения потенциала ответного удара правительство Японии планирует увеличить дальность имеющихся у нее на вооружении ракет Type-12, закупить американские крылатые ракеты Tomahawk и разработать собственные гиперзвуковые вооружения. 

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