27 ноября, 00:20

Милей вылетел в США вместе с возможным будущим министром экономики

Как пишет газета La Nacion, в ходе поездки избранный президент Аргентины встретится с представителями Международного валютного фонда, Госдепартамента и Министерства финансов США

БУЭНОС-АЙРЕС, 27 ноября. /ТАСС/. Избранный президент Аргентины Хавьер Милей направился в США вместе с экс-министром финансов Луисом Капуто, которого аргентинские СМИ называют возможным будущим министром экономики.

"На пути в США!" - написал избранный глава государства в воскресенье в соцсети X (ранее Twitter). Он также опубликовал фотографию, на которой видно Капуто и Николаса Поссе, которого называют возможным председателем правительства Милея.

Как пишет газета La Nacion, первым делом избранный президент отправится к месту захоронения лидера любавичских хасидов Менахема-Мендла Шнеерсона в Нью-Йорке. Ранее в интервью радиостанции Mitre Милей заявил, что это основная цель его поездки. По данным La Nacion, после Нью-Йорка Милей поедет в Вашингтон, где у него запланированы встречи с представителями Международного валютного фонда, а также Госдепартамента и Министерства финансов США.

Изначально Милей планировал вылететь в США в пятницу, но, по данным La Nacion, поездка была отложена из-за формирования его будущего правительства.

19 ноября в Аргентине прошел второй тур президентских выборов. Депутат-либертарианец Милей, выдвигавшийся от правой коалиции "Свобода наступает", одержал победу над министром экономики Серхио Массой.

Милей неоднократно заявлял, что не намерен развивать межгосударственные отношения с Бразилией, Китаем и Россией из-за несогласия с политикой этих государств, но в то же время утверждал, что не будет мешать частному бизнесу вести дела с ними. Он считает Израиль и США приоритетными союзниками Аргентины. 

Теги:
АргентинаСШАМилей, Хавьер
© Информационное агентство ТАСС
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