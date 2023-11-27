27 ноября, 00:25

Экс-врач Белого дома заявил о деградации когнитивных способностей Байдена

Президент США Джо Байден. Jonathan Ernst/ Pool via AP
Президент США Джо Байден
© Jonathan Ernst/ Pool via AP

Ронни Джексон отметил, что в связи с этим президент США не может исполнять свои обязанности и подвергает страну "большому риску"

НЬЮ-ЙОРК, 27 ноября. /ТАСС/. Президент США Джо Байден из-за деградации когнитивных способностей не может исполнять свои обязанности и подвергает большому риску всю страну. Такое мнение высказал в воскресенье бывший врач Белого дома и конгрессмен Ронни Джексон.

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"Просто невероятно, насколько он [Байден] деградировал за время своего пребывания на посту [президента США]. Мы не можем позволить себе, чтобы этот человек находился у власти до конца этого срока, а затем еще четыре года после этого. Он уже сейчас подвергает нас большому риску", - сказал он в интервью телеканалу Fox News. Джексон отметил, что нынешний президент каждый день доказывает, что он не может выполнять свою работу.

"Он физически и когнитивно больше не пригоден для работы в должности, и кто-то из его ближайшего окружения должен подойти и дать ему понять это, ему нужно двигаться дальше ради безопасности этой страны", - добавил Джексон.

Байдену в ноябре 2023 года исполнился 81 год. Он нередко оказывается в неловких ситуациях и допускает в своих публичных выступлениях различные оговорки. Республиканцы используют это в межпартийной борьбе, чтобы поставить под сомнение умственные и физические способности главы государства продолжать руководить Соединенными Штатами.

В апреле Байден объявил, что будет выдвигаться на новый срок на выборах президента США в 2024 году. В случае переизбрания он начнет свой второй срок в возрасте 82 лет. 

Теги:
СШАБайден, Джо
© Информационное агентство ТАСС
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