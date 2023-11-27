Ким Чен Ын проголосовал на выборах депутатов народных собраний местного уровня

Лидер КНДР также провел встречу с кандидатами голосования, сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи

СЕУЛ, 27 ноября. /ТАСС/. Лидер КНДР Ким Чен Ын 26 ноября принял участие в выборах депутатов народных собраний местного и регионального уровня и встретился с кандидатами. Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Ким Чен Ын проголосовал на избирательном участке №26 избирательного округа №55 в провинции Хамгён-Намдо. Голосование проходило в Рёнсонском машиностроительном комплексе. На избирательном участке лидера КНДР сопровождали его сестра Ким Ё Чжон и председатель кабинета министров Ким Док Хун.

Ким Чен Ын проголосовал за кандидата в депутаты народного собрания провинции Хамгён-Намдо - директора Сонгунского чугунолитейного завода Рёнсонского машиностроительного комплекса, а также за кандидата в депутаты города Хамхын - начальника механического цеха №3 машиностроительного комплекса. Кроме того, лидер народной республики отдал голос за кандидата в народное собрание Хэанского района Хамхына - заместителя начальника статистической службы этого района.

Как добавляет ЦТАК, Ким Чен Ын встретился с кандидатами в депутаты, а также осмотрел производство в Рёнсонском машиностроительном комплексе.

По данным Центризбиркома КНДР, по всей стране в голосовании приняли участие 99,63% избирателей. Граждане, находящиеся за границей и в море, в выборах не участвовали.