27 ноября, 02:03
Палестино-израильский конфликт

СМИ: армия Израиля осадила дом в лагере беженцев на Западном берегу реки Иордан

По данным телеканала Al Mayadeen, военные окружили один из жилых домов в лагере Акабат-Джаб, оттуда слышны звуки стрельбы и взрывов

ДУБАЙ, 27 ноября. /ТАСС/. Армия обороны Израиля осадила дом в лагере Акабат-Джабр на Западном берегу реки Иордан, палестинские отряды вступили в столкновения с израильскими военными. Об этом сообщает ливанский телеканал Al Mayadeen.

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По его данным, израильские военные окружили один из жилых домов в лагере Акабат-Джабр недалеко от Иерихона, оттуда слышны звуки стрельбы и взрывов. Кроме того, телеканал сообщает о жестоких боестолкновениях на территории лагеря. 

Теги:
ПалестинаПалестино-израильский конфликтИзраиль
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