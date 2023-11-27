СМИ: армия Израиля осадила дом в лагере беженцев на Западном берегу реки Иордан

ДУБАЙ, 27 ноября. /ТАСС/. Армия обороны Израиля осадила дом в лагере Акабат-Джабр на Западном берегу реки Иордан, палестинские отряды вступили в столкновения с израильскими военными. Об этом сообщает ливанский телеканал Al Mayadeen.
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По его данным, израильские военные окружили один из жилых домов в лагере Акабат-Джабр недалеко от Иерихона, оттуда слышны звуки стрельбы и взрывов. Кроме того, телеканал сообщает о жестоких боестолкновениях на территории лагеря.