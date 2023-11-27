Южная Корея впервые примет участие в учениях НАТО в киберсфере

Страну на Cyber Coalition в 2023 году представят 11 человек из командования операциями в этой области

СЕУЛ, 27 ноября. /ТАСС/. Республика Корея впервые примет участие в учениях НАТО в киберсфере Cyber Coalition, которые пройдут в Эстонии с 27 ноября по 1 декабря. Об этом сообщило южнокорейское Министерство национальной обороны.

Cyber Coalition проводятся ежегодно с 2008 года и считаются "самыми масштабными оборонительными учениями в киберсфере", поясняет ведомство. В этом году в них участвуют 35 стран, включая членов НАТО и партнеров альянса. В прошлом году Республика Корея присутствовала на Cyber Coalition в качестве наблюдателя.

Страну в этом году будут представлять 11 человек из командования операциями в киберсфере. Трое из них отправились в Эстонию, остальные поучаствуют дистанционно. Сценарий учений предполагает гипотетическую кибератаку на ключевые объекты инфраструктуры, участники обмениваются информацией об угрозе и разрабатывают наиболее эффективные ответные меры. Практикуются навыки по обнаружению, анализу киберугрозы и ликвидации ее последствий.

В южнокорейском командовании операциями в киберсфере заявили, что учения позволят укрепить кооперацию с НАТО в этой области и дадут возможность повысить собственный потенциал по ведению "войны в киберпространстве".

На саммите НАТО в Вильнюсе в июле президент Республики Корея Юн Сок Ёль и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг приняли индивидуальную программу партнерства (ITPP), которая включает в себя сотрудничество в киберсфере.