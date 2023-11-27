Таиланд сообщил, что продолжит работу над освобождением 15 соотечественников в Газе

МИД королевства также поблагодарил все стороны, которые участвовали в переговорах по освобождению заложников

БАНГКОК, 27 ноября. /ТАСС/. Правительство Таиланда продолжит прилагать все усилия для освобождения 15 таиландских заложников, которых продолжают удерживать в секторе Газа палестинские радикалы. Об этом сообщил МИД королевства.

"Что касается оставшихся 15 таиландских заложников, королевское правительство Таиланда продолжает прилагать все усилия для их безопасного освобождения при первой же возможности, одновременно готовясь вернуть как можно скорее на родину 17 таиландцев, которые уже были освобождены", - говорится в сообщении внешнеполитического ведомства.

Таиландский МИД также поблагодарил все стороны, которые участвовали в переговорах по освобождению заложников.

В воскресенье движение ХАМАС объявило об освобождении третьей группы заложников, состоявшей из 13 израильтян, 3 таиландцев и россиянина. Как отмечалось в заявлении палестинского движения, все освобожденные заложники были переданы сотрудникам Международного комитета Красного Креста.

22 ноября ХАМАС сообщило о достижении с Израилем при посредничестве Египта и Катара соглашения о гуманитарном перемирии в секторе Газа на четыре дня. Договоренности предполагают освобождение 50 удерживаемых в анклаве детей, подростков (в возрасте до 19 лет) и женщин в обмен на освобождение из израильских тюрем 150 подростков (в возрасте до 19 лет) и женщин. Перемирие вступило в силу 24 ноября в 08:00 мск.