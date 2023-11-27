Кристофер Лаксон принес присягу в качестве главы правительства Новой Зеландии

Он отметил, что приоритетной задачей для его правительства станет восстановление экономики страны

СИДНЕЙ, 27 ноября. /ТАСС/. Лидер Национальной партии Новой Зеландии (НПНЗ) Кристофер Лаксон принес присягу в качестве 42-го премьер-министра страны. Соответствующее заявление опубликовано на странице главы новозеландского правительства в социальной сети X (ранее Twitter).

"Это большая честь, привилегия и ответственность быть приведенным к присяге в качестве премьер-министра Новой Зеландии", - указал Лаксон.

Ожидается, что вскоре глава кабмина официально представит состав своего правительства, которое будет состоять из 20 министров: 14 из числа депутатов Национальной партии Новой Зеландии (НПНЗ) и по три из ACT и партии "Новая Зеландия прежде всего".

Выступая после торжественной церемонии приведения к присяге, прошедшей в резиденции генерал-губернатора страны Синди Киро, Лаксон отметил, что для его правительства "задачей номер один станет восстановление экономики". "Мы должны взять инфляцию под контроль и снизить процентную ставку, что поможет сделать продукты питания и топливо [для автомобилей] более дешевыми, а также позволит уменьшить стоимость аренды жилья", - сказал он.

Также Лаксон сообщил о своей обеспокоенности тем, что прошлое правительство "оставило после своего правления некоторые финансовые дыры" из-за чего в следующие годы государственный бюджет Новой Зеландии "будет очень небольшим". "Но мы предпримем любые действия и примем все необходимые решения для того, чтобы улучшить ситуацию", - подчеркнул премьер-министр.

Парламентские выборы в Новой Зеландии прошли 14 октября 2023 года, однако набравшая больше всего голосов Национальная партия не получила большинства, необходимого для самостоятельного формирования правительства, и была вынуждена вести длительные переговоры о создании коалиции с двумя другими партиями. По данным избиркома, НПНЗ получила на выборах 38,06% голосов (48 парламентских кресел), а ее давний партнер и союзник партия ACT - 8,64% (11 кресел). Для формирования парламентского большинства (62 места из 122) им пришлось договариваться о коалиции с партией "Новая Зеландия прежде всего", получившей по итогам выборов 6,08% голосов (8 кресел в парламенте).