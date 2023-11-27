Избранный лидер Аргентины в письме главе Бразилии выразил надежду на укрепление связей

В ходе своей предвыборной кампании Хавьер Милей утверждал, что не будет продвигать межгосударственные связи с этой страной

БУЭНОС-АЙРЕС, 27 ноября. /ТАСС/. Избранный президент Аргентины Хавьер Милей в приглашении на инаугурацию, переданном бразильскому лидеру Луису Инасиу Луле да Силве, выразил надежду на укрепление связей между странами. При этом ранее аргентинский политик заявлял, что не будет продвигать межгосударственные отношения с Бразилией.

"Мы знаем, что наши страны тесно связаны географией и историей, и в связи с этим мы хотим продолжить работать в сферах взаимодополняемости на уровне интеграции, торговли и международного присутствия, чтобы наши совместные действия привели к росту и благополучию для аргентинцев и бразильцев", - говорится в письме, которое опубликовал портал G1. Милей также выразил надежду на "плодотворную работу и создание связей" между странами.

"Надеюсь, что смогу встретиться с вами по предстоящему поводу. Выражаю вам свое уважение", - завершил послание избранный глава государства.

Письмо бразильской стороне передала советник Милея по внешней политике Диана Мондино, которая заявлена им как будущий министр иностранных дел. В ходе поездки в Бразилиа, о которой не было объявлено заранее, она встретилась с главой МИД Бразилии Мауро Виэйрой.

Ранее специальный секретарь по социальным коммуникациям канцелярии президента Бразилии Пауло Пимента заявил, что Милей должен принести извинения за оскорбления в адрес Лулы да Силвы, чтобы поспособствовать диалогу между странами в дальнейшем. 8 ноября в интервью интернет-изданию La Politica Online аргентинский политик назвал бразильского лидера коммунистом и коррупционером.

19 ноября в Аргентине прошел второй тур президентских выборов. Депутат-либертарианец Милей, выдвигавшийся от правой коалиции "Свобода наступает", одержал победу над министром экономики Серхио Массой. В ходе предвыборной кампании Милей заявлял, что не намерен продвигать межгосударственные отношения с Бразилией, Китаем и Россией из-за несогласия с политикой этих государств, но в то же время утверждал, что не будет мешать частному бизнесу вести дела с ними.