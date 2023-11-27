Al Jazeera: Израиль с 7 октября арестовал на Западном берегу 3,2 тыс. палестинцев

По данным телеканала, среди задержанных был 41 журналист

КАИР, 27 ноября. /ТАСС/. Число арестованных Израилем палестинцев с 7 октября на Западном берегу реки Иордан и в Восточном Иерусалиме достигло 3,2 тыс. человек. Об этом сообщает телеканал Al Jazeera со ссылкой на данные доклада Палестинской комиссии по делам задержанных и бывших заключенных.

В числе задержанных был 41 журналист и, как утверждают в комиссии, 29 сотрудников СМИ все еще остаются под стражей. Что касается задержанных на оккупированных территориях, то их число на 7 тыс. превышает число арестованных палестинцев. В докладе комиссии говорится, что среди заключенных есть свыше 200 детей и около 80 женщин, а также сотни больных и раненых людей, которые нуждаются в медицинской помощи.