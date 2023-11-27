Япония не будет корректировать планы по наращиванию оборонных закупок из-за курса иены

Премьер-министр страны Фумио Кисида отметил, что правительство будет отслеживать тенденции обменного курса

ТОКИО, 27 ноября. /ТАСС/. Власти Японии не намерены вносить коррективы в планы наращивания оборонных закупок в связи с ослаблением курса иены по отношению к доллару. Об этом заявил премьер-министр Фумио Кисида в ходе заседания бюджетной комиссии в верхней палате парламента.

"Сумма в 43 трлн иен - это цифра, которая была рассмотрена, изучена и накоплена для обеспечения необходимой обороноспособности. Поскольку эта сумма была утверждена кабинетом министров, политика укрепления обороноспособности в этом диапазоне не изменится. Мы хотели бы тщательно отслеживать тенденции обменного курса, чтобы реалистично и эффективно укрепить наш оборонный потенциал, а также обеспечить финансовые ресурсы", - сказал он.

Ранее агентство Reuters со ссылкой на источники сообщило, что правительство Японии вынуждено сократить закупки оборонного оборудования, резкий рост которых был запланирован в рамках принятых в декабре 2022 года пятилетнего плана наращивания обороны и новой редакции стратегии нацбезопасности, из-за ослабления иены. В рамках пятилетнего плана с 2023 года по 2027 год предполагается потратить на оборонные нужды 43,5 трлн иен.

Однако с момента утверждения этого решения курс иены к доллару обвалился почти на 10%, что привело к сокращению объема финансирования в долларовом выражении. По курсу на декабрь 2022 года, когда за $1 давали около 130 иен, эта сумма составляла порядка $320 млрд, однако по состоянию на ноябрь 2023 года, когда курс составляет уже около 150 иен за $1, она сократилась примерно до $290 млрд.

Японское правительство 16 декабря 2022 года утвердило новую стратегию нацбезопасности. В частности, в ней указывается на право Японии наносить контрудары по целям на территории потенциального противника. В то же время в документе подчеркивается, что нанесение превентивных ударов не допускается. Стратегия также предполагает увеличение военных расходов к 2027 году почти вдвое, до 2% ВВП. Для приобретения потенциала ответного удара правительство Японии планирует увеличить дальность имеющихся у нее на вооружении ракет Type-12, разработать собственные гиперзвуковые вооружения и закупить американские крылатые ракеты Tomahawk.

Закупку Tomahawk планировалось начать в 2026 году, однако в итоге было решено сделать это на год раньше. Всего планируется закупить 400 таких ракет. Изначально предполагалось, что все они будут последней модификации Block V, однако главы оборонных ведомств условились, что половина приобретаемых Токио ракет будут более старой модификации Block IV.