Al Jazeera: в ФАТХ призвали к прекращению агрессии Израиля

В ЦК палестинского движения подчеркнули, что "отвергают любые попытки вытеснить мирных жителей с их земель" и сокращения территории сектора Газа

ДУБАЙ, 27 ноября. /ТАСС/. Движение ФАТХ, возглавляемое руководителем Палестинской национальной администрации (ПНА) Махмудом Аббасом, призвало к "всеобъемлющему и окончательному прекращению агрессии" Израиля, направленной против мирных жителей, проживающих в секторе Газа и на оккупированном Западном берегу реки Иордан. Об этом сообщил катарский телеканал Al Jazeera.

ФАТХ отвергает любые попытки вытеснить мирных жителей с их земель на фоне действий Израиля по изгнанию палестинцев из сектора Газа и сокращения территории анклава, говорится в заявлении движения, принятом по итогам встречи членов его Центрального комитета (ЦК). "Мы не позволим отрезать ни пяди своей земли, каких бы жертв это ни стоило", - заявил ЦК ФАТХ, призвав международное сообщество "признать независимое палестинское государство".

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что считает невозможным передать ПНА управление сектором Газа по окончании проводимой сейчас там военной операции израильской армии против радикального движения ХАМАС. Он также подверг критике главу ПНА Аббаса за то, что он не осудил нападение на Израиль, совершенное 7 октября радикалами из боевого крыла ХАМАС.

В свою очередь помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Соединенные Штаты выступают за восстановление контроля ПНА над сектором Газа, а также против принудительного перемещения жителей анклава и сокращения его территории. Как подчеркнул советник американского лидера, Вашингтон настаивает на том, что не может быть реоккупации Газы Израилем, принудительного перемещения палестинского народа с территории анклава.

Сектор Газа перешел под контроль Израиля по итогам Шестидневной войны в 1967 году, после чего там началось строительство израильских поселений. В 2005 году Израиль в рамках плана по одностороннему размежеванию полностью вывел из сектора Газа свои войска и эвакуировал все находившиеся там еврейские поселения.