27 ноября, 05:05

В Анкаре отметили хорошее состояние двух турецких моряков с освобожденного Central Park

По сведениям телеканала TRT Haber, на борту судна находились капитан Айдын Хасарджи и его помощник Окан Юксель

СТАМБУЛ, 27 ноября. /ТАСС/. Минтранс Турции установил связь с компанией, которой принадлежит танкер Central Park, а также с его двумя турецкими моряками. Их состояние хорошее, говорится в сообщении главного управления по морским делам Минтранса Турции.

"Связь с компанией, которой принадлежит танкер Central Park под флагом Либерии и турецкой командой установлена, состояние моряков хорошее", - говорится в сообщении ведомства.

Телеканал TRT Haber уточняет, что на борту судна находились турецкий капитан Айдын Хасарджи и его помощник Окан Юксель.

26 ноября агентство Associated Press со ссылкой на компанию Ambrey, занимающуюся вопросами морской безопасности, сообщило, что судно Central Park под флагом Либерии подверглось нападению в Аденском заливе. Компания Ambrey и компания-оператор судна Zodiac Maritime также сообщили, что на борту танкера находятся граждане России, Болгарии, Вьетнама, Грузии, Индии и Филиппин.

Центральное командование Вооруженных сил США позже сообщило, что все пять человек, захвативших судно, сдались. 

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Турция
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