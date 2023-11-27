Президент Южной Кореи приказал военным следить за действиями КНДР

Юн Сок Ёль также отдал приказ поддерживать полную боеготовность

СЕУЛ, 27 ноября. /ТАСС/. Президент Республики Корея Юн Сок Ёль после заграничной поездки встретился с министром обороны и председателем комитета начальников штабов и приказал поддерживать полную боеготовность. Об этом сообщил официальный представитель администрации южнокорейского лидера Ли До Ун.

В администрации указали, что эта встреча была первым пунктом рабочего графика президента после возвращения, Юн Сок Ёль заслушал доклады министра обороны Син Вон Сика и председателя комитета начальников штабов Вооруженных сил Республики Корея Ким Мён Су о действиях КНДР после частичного приостановления соглашения о снижении военной напряженности. "Внимательно следите за действиями Северной Кореи, поддерживайте высокую боеготовность, чтобы наш народ мог быть спокоен", - приказал Юн Сок Ёль. 26 ноября он вернулся из поездки в Великобританию и Францию.

Как сообщило агентство Yonhap, южнокорейские военные с 24 ноября стали фиксировать деятельность КНДР по восстановлению сторожевых постов в демилитаризованной зоне. Было направлено тяжелое вооружение, в частности, на одном из снимков изображено развертывание, как предполагается, безоткатного орудия.

21 ноября КНДР запустила разведывательный спутник. В ответ 22 ноября Республика Корея объявила о частичной приостановке действия межкорейского соглашения о снижении напряженности - эта мера касалась положения о бесполетных зонах. 23 ноября в министерстве обороны КНДР заявили, что больше не будут соблюдать все соглашение и возобновят применение мер, запрещенных документом.

В Сеуле указывают, что запуск разведывательного спутника нарушает резолюции Совета Безопасности ООН, поскольку при нем используются технологии баллистических ракет. Республика Корея видит в этом угрозу своей безопасности. В Пхеньяне настаивают, что имеют право на освоение космоса, включая запуск спутника, особенно на фоне военной активности Республики Корея и США.