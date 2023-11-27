27 ноября, 05:24
Палестино-израильский конфликт

СМИ: экипаж освобожденного у берегов Йемена израильского танкера не пострадал

Все члены команды корабля Central Park находятся в безопасности, пишет The Times of Israel

ТЕЛЬ-АВИВ, 27 ноября. /ТАСС/. Никто из 22 членов экипажа танкера Central Park не пострадал в результате инцидента с захватом судна и операции по его освобождению. Об этом сообщила газета The Times of Israel.

По ее данным, владеющая кораблем израильская компания Zodiac Maritime отметила, что все члены команды находятся в безопасности.

"Мы хотели бы поблагодарить коалиционные силы за их оперативную реакцию, защиту активов в регионе и отстаивание международного морского права", - цитирует издание заявление компании.

Центральное командование (CENTCOM) Вооруженных сил США 26 ноября сообщило, что эсминец USS Mason провел операцию по освобождению корабля. Пять человек, захвативших танкер Central Park у берегов Йемена, сначала попытались скрыться на небольшой лодке, однако позже сдались. Как говорится в сообщении, танкер не получил каких-либо повреждений.

Ранее агентство Associated Press со ссылкой на компанию Ambrey, занимающуюся вопросами морской безопасности, информировало, что судно Central Park подверглось нападению в Аденском заливе. Сведений о том, кто его совершил, нет. Компания Ambrey и компания-оператор судна Zodiac Maritime также информировали, что на борту танкера находятся граждане России, Болгарии, Вьетнама, Грузии, Индии и Филиппин. 

Теги:
СШАЙеменПалестино-израильский конфликтИзраиль
© Информационное агентство ТАСС
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