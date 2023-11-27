СМИ: разведывательный спутник КНДР сделал снимок Рима

Ким Чен Ыну также показали фотографию авиабазы Андерсен в Тихом океане, сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи

СЕУЛ, 27 ноября. /ТАСС/. Лидер КНДР Ким Чен Ын ознакомился с фотографией Рима, сделанной разведывательным спутником народной республики. Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

27 ноября Ким Чен Ын посетил космический центр при Государственном главном управлении по аэрокосмической технике и заслушал доклад о подготовке спутника к использованию в период с 25 по 27 ноября. Процесс настройки спутника идет с опережением на 1-2 дня, указывает ЦТАК. Ранее сообщалось, что период настройки будет завершен через 7-10 дней после запуска - примерно 1 декабря. Ким Чен Ын выразил удовлетворение в связи с этим, передает агентство.

Ким Чен Ыну также показали фотографию американской авиабазы Андерсен на острове Гуам в Тихом океане, сделанную 27 ноября в 09:17 по местному времени (03:17 мск). Помимо этого, лидер КНДР ознакомился со снимком итальянской столицы, сделанным вечером 25 ноября.

22 ноября северокорейскому лидеру уже демонстрировали снимки Гуама. На выходных он изучил фотографии, на которых запечатлен американский атомный авианосец Carl Vinson в южнокорейском Пусане и военные базы на Гавайях.

КНДР 21 ноября запустила разведывательный спутник "Маллигён-1" на ракете "Чхоллима-1".