27 ноября, 05:55

Суд в Минске начнет рассматривать жалобу на приговор сыну экс-главы Белгазпромбанка

Эдуарда Бабарико признали виновным, в частности, в уклонении от уплаты налогов и легализации средств, полученных преступным путем

МИНСК, 27 ноября. /ТАСС/. Верховный суд Белоруссии в апелляционном порядке начнет в понедельник рассмотрение уголовного дела в отношении приговоренного к восьми годам лишения свободы Эдуарда Бабарико, являющегося сыном осужденного бывшего председателя Белгазпромбанка Виктора Бабарико. Информация о судебном заседании по делу Эдуарда Бабарико размещена на сайте Верховного суда Белоруссии.

Минский областной суд 5 июля приговорил Эдуарда Бабарико к восьми годам лишения свободы, признав его виновным в уклонении от уплаты налогов, легализации средств, полученных преступным путем, пособничестве в организации массовых беспорядков, а также разжигании социальной вражды. В ходе судебного процесса обвиняемый своей вины не признал.

Эдуард Бабарико был задержан вместе с отцом 18 июня 2020 года. В то время он возглавлял инициативную группу по выдвижению отца кандидатом в президенты Белоруссии. Центризбирком отказал в регистрации Виктора Бабарико кандидатом на пост главы государства.

Верховный суд Белоруссии 6 июля 2021 года назначил Виктору Бабарико наказание в виде 14 лет лишения свободы с отбыванием в колонии усиленного режима. Экс-банкир обвинен в получении взятки в особо крупном размере, а также легализации средств, полученных преступным путем, в особо крупном размере. В ходе процесса Бабарико вину не признал, назвав выдвинутые обвинения необоснованными и политически мотивированными. 

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