МИД Катара: продолжение паузы в Газе зависит от наличия у ХАМАС сведений о 40 заложниках

Как отметил глава ведомства Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани, перемирие могут продлить, если движение использует паузу, чтобы найти заложников, захваченных другими группировками

ЛОНДОН, 27 ноября. /ТАСС/. Радикальное палестинское движение ХАМАС, координирующее действия с "Исламским джихадом", должно предоставить Тель-Авиву сведения о еще примерно 40 заложниках, женщинах и детях, находящихся у других группировок, для продления гуманитарного перемирия. Об этом сообщил премьер-министр и глава МИД Катара Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани газете Financial Times (FT).

По его словам, перемирие может быть продлено, если ХАМАС использует паузу в конфликте, чтобы найти этих заложников, захваченных другими группировками. "Если у движения появятся сведения об этих <...> женщинах и детях, пауза будет продлена", - цитирует издание катарского премьера. "У нас пока нет четкой информации, сколько заложников они могут найти", - отметил собеседник газеты. "Одна из целей [паузы] заключается в том, что у них [ХАМАС] будет время, чтобы найти остальных пропавших без вести людей", - сказал он.

Израиль готов продлить временное перемирие, если у ХАМАС "есть доказательства" того, что есть еще женщины и дети, которых нужно освободить, подчеркнул катарский министр. Готовность Израиля вести переговоры "о любой паузе или прекращении огня" связана с заложниками. "Если дела пойдут в правильном направлении, мы сможем начать переговоры по другим [заложникам]", - добавил он.