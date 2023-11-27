В Сенате США предложили увязать помощь Израилю и Украине с соблюдением гуманитарного права

Сенатор Крис Мерфи рассказал CNN, что Конгресс обсудит этот вопрос 27 ноября

НЬЮ-ЙОРК, 27 ноября. /ТАСС/. Соединенным Штатам следует выделять дальнейшую помощь Израилю и Украине в том случае, если эти страны обязуются соблюдать положения международного гуманитарного права и прав человека. С таким предложением выступил сенатор-демократ (от штата Коннектикут) Крис Мерфи.

"Мы регулярно обусловливаем нашу помощь союзникам соблюдением американских законов и международного права. И поэтому, как я думаю, это вполне соответствует тому, как мы оказывали помощь союзникам, особенно в военное время, и необходимо говорить о том, что помощь, которую мы оказываем Украине или помощь Израилю <...> использовалась в соответствии с законами о правах человека", - сказал законодатель в интервью телеканалу CNN.

Мерфи добавил, что законодатели будут обсуждать этот вопрос 27 ноября, когда Конгресс вновь соберется после выходных. Ущерб гражданскому населению Газы сенатор назвал "неприемлемым". "Я думаю, что победить [палестинское движение] ХАМАС можно и без такого числа жертв среди мирного населения", - указал он.

Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в интервью телекомпании CBS ранее заявил, что американская администрация не исключает возможности выдвижения условий для оказания военной помощи Израилю. Салливан комментировал высказывание американского лидера Джо Байдена, назвавшего такое предложение "дельной мыслью".

22 ноября палестинское движение ХАМАС сообщило о достижении с Израилем при посредничестве Египта и Катара соглашения о гуманитарном перемирии в секторе Газа на четыре дня. Договоренности предполагают освобождение 50 удерживаемых в анклаве детей, подростков (в возрасте до 19 лет) и женщин в обмен на освобождение из израильских тюрем 150 подростков (в возрасте до 19 лет) и женщин. Перемирие вступило в силу 24 ноября в 08:00 мск.