27 ноября, 06:47
Палестино-израильский конфликт

Премьер Британии осудил проявления антисемитизма, включая мнение Маска

Но речь не идет о каком-то одном человеке, а обо "всех проявлениях антисемитизма", заверил Риши Сунак

ЛОНДОН, 27 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр Великобритании Риши Сунак осудил антисемитизм во всех его формах и проявлениях, и в том числе раскритиковал позицию американского предпринимателя Илона Маска.

"Я не слежу за тем, что говорит всякий, с кем я общался. Конечно, я ненавижу антисемитизм. <...> С самого начала всей этой ситуации мы недвусмысленно говорили, что в нашем сообществе это (антисемитизм - прим. ТАСС) недопустимо", - сказал премьер в интервью Bloomberg TV.

В ответ на уточняющий вопрос журналистки, осуждает ли он Илона Маска, Сунак заявил, что "осуждает все проявления антисемитизма". "Речь не идет о каком-то одном человеке, я осуждаю антисемитизм во всех его формах. <...>. Неважно - Илон Маск ли вы, или просто какой-то человек на улице, который выкрикивает оскорбления на прохожего. Это неправильно - во всех формах", - отметил британский премьер.

Сунак также указал, что власти Британии позаботятся о безопасности евреев на фоне роста антисемитских настроений и продолжат оказывать им поддержку.

Маска начали обвинять в соцсетях в антисемитизме после того, как он прокомментировал публикацию одного из пользователей соцсети X. Тот написал, что "еврейские сообщества продвигают в отношении белых людей ту же диалектическую ненависть, которую требуют прекратить в отношении себя". Маск согласился с этим утверждением. 20 ноября предприниматель назвал обвинения в антисемитизме "выдумками". На этом фоне, как сообщила газета The Jerusalem Post, Маск на текущей неделе посетит Израиль и встретится с премьер-министром Биньямином Нетаньяху и президентом Ицхаком Герцогом. 

Теги:
ВеликобританияПалестино-израильский конфликтИзраильМаск, ИлонСунак, Риши
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