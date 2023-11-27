27 ноября, 06:41

Секретарь украинского Совбеза заявил о "предателях" в рядах спецслужб страны

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов . AP Photo/ Efrem Lukatsky
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов
© AP Photo/ Efrem Lukatsky

Алексей Данилов также обвинил Россию в том, что она якобы использует "спящих агентов" для дестабилизации украинского общества изнутри

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов признал, что в рядах Службы безопасности Украины (СБУ) и других спецслужб работают предатели.

"Мы признаем, что нам не удалось очистить все системы безопасности. Так что, конечно, там есть предатели", - сказал он в интервью газете The Times.

Данилов упомянул дело против обвиняемого в госизмене бывшего "начальника главного управления СБУ в Автономной Республике Крым" Олега Кулинича, которое сейчас рассматривается украинским судом как "твердое доказательство" того, что в спецслужбах страны есть предатели. Секретарь СНБО утверждает, что после объявления независимости в 1991 году власти Украины просто поменяли название КГБ на СБУ, из-за чего, по его словам, "метастазы КГБ остались".

Данилов также обвинил Россию в том, что она якобы использует "спящих агентов", чтобы дестабилизировать украинское общество изнутри и "вбить клин" между политическими и военным руководством страны, распространяя "ложную информацию" о трениях между президентом Украины Владимиром Зеленским и главкомом вооруженных сил страны Валерием Залужным.

Ранее Зеленский заявил, что Россия якобы планирует провести до конца года операцию "Майдан-3" с целью его свержения. Как отметил председатель Госдумы Вячеслав Володин, Зеленский из страха перед будущим цепляется за власть, тем самым приближая неизбежность нового "майдана". В последнее время украинские СМИ активно пишут о разногласиях среди правящих кругов Украины. В частности, они указывают на противоречия между Зеленским и представителями высшего военного командования, в том числе Залужным. Сам Залужный ранее опубликовал статью в британском журнале The Economist, в которой фактически подверг критике наступательную стратегию Киева. 

Теги:
Украина
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