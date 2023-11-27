В Австралии суд получит полномочия лишать гражданства за терроризм и шпионаж

Проект нового закона призван устранить несовершенства существующего законодательства, отметила министр внутренних дел и кибербезопасности страны Клэр О'Нил

СИДНЕЙ, 27 ноября. /ТАСС/. Правительство Австралии намерено передать федеральным судам страны право лишать австралийского гражданства осужденных за преступления, связанные с государственной безопасностью. Об этом сообщила журналистам министр внутренних дел и кибербезопасности страны Клэр О'Нил.

По словам министра, проект нового закона, уже переданный на рассмотрение федерального парламента, призван устранить несовершенства существующего законодательства, которое "содержит ряд неконституционных норм, потому не позволяет лишать австралийского гражданства тех, кто совершил преступления, связанные с терроризмом, и был осужден за это". "Принятие решений [о лишении гражданства] будет справедливо возложено на суд. Поскольку лишение гражданства, очевидно, расценивается как наказание, суд будет применять его в рамках вынесения приговора", - добавила О'Нил.

Глава ведомства также отметила, что список деяний, наказание за которые будет включать лишение австралийского гражданства, расширится и в него войдут преступления против национальной безопасности Австралии, в том числе "иностранное вмешательство и шпионаж". "Наши законы позволят суду лишить кого-либо гражданства, если он нарушает эти конкретные нормы", - сказала она, уточнив, что новый закон будет иметь обратную силу и позволит преследовать тех, кто совершил такие правонарушения в последние восемь лет.

Ранее отбывающий наказание за терроризм Абдул Насер Бенбрика опротестовал в суде решение о лишении его австралийского гражданства и выиграл процесс. Приговоренный в 2008 году к 15 годам тюрьмы за руководство террористической ячейкой был лишен австралийского гражданства министром внутренних дел страны (на тот момент этот пост занимал Питер Даттон) в ноябре 2020 года. Однако 1 ноября 2023 года Верховный суд Австралии шестью голосами против одного признал это решение недействительным и восстановил гражданство Бенбрики, отметив в вердикте, что "ни одно должностное лицо исполнительной власти не может налагать дополнительное наказание сверх того, что назначил суд".