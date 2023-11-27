СМИ: Израиль возобновит бои, если ХАМАС 27 ноября не объявит об освобождении заложников

По данным источника гостелерадиокомпании Kan, еврейское государство ждет, что посредники окажут давление на палестинское радикальное движение, чтобы те освободили всех несовершеннолетних

ТЕЛЬ-АВИВ, 27 ноября. /ТАСС/. Если палестинское радикальное движение ХАМАС не объявит 27 ноября, что планирует освободить пятую партию заложников, удерживаемых в секторе Газа, Израиль вернется к боевым действиям в анклаве. С таким утверждением выступила израильская гостелерадиокомпания Kan со ссылкой на источник в израильском истеблишменте.

"Мы имеем дело с жестокой террористической организацией, поэтому нам придется ждать до последнего. Если сегодня вечером они [ХАМАС] не объявят о намерении освободить пятую партию заложников, мы вернемся к боевым действиям", - приводит Kan слова чиновника.

Он добавил, что Израиль ожидает, что посредники окажут давление на сторонников ХАМАС, чтобы те освободили всех несовершеннолетних, которые находятся у них в плену. В то же время источник заявил Kan, что он пока не видит никаких признаков того, что слова премьер-министра и главы МИД Катара Мухаммеда бен Абдель Рахмана Аль Тани о примерно 40 заложниках, женщинах и детях, находящихся у других группировок в секторе Газа, правдивы.

Ранее израильская радиостанция Galei Tzahal выступила с утверждением, что израильские власти получили список заложников, которых сторонники палестинского радикального движения ХАМАС удерживают в секторе Газа и которые должны быть освобождены 27 ноября в рамках четвертого раунда обмена. Со своей стороны американская газета The Wall Street Journal утверждает со ссылкой на египетских чиновников, что в списках, полученных израильской стороной, фигурируют 11 человек. Израиль данные публикации в СМИ пока не комментировал.

Обстановка на южной границе Израиля и сектора Газа © ТАСС/ Reuters

26 ноября из сектора Газа было освобождено 17 человек. В общей сложности в составе первой группы освобожденных было 13 израильтян - женщины и дети. Одну из заложниц сразу после пересечения границы Израиля на вертолете отправили в больницу, о чем ранее сообщала армейская пресс-служба. По информации 12-го канала израильского телевидения, речь идет о 84-летней женщине, самой старшей в этой группе заложников, которая была в тяжелом состоянии, что потребовало ее экстренной госпитализации. Ее доставили в больницу "Сорока" в Беэр-Шеве на юге страны, отмечает 12-й телеканал.

22 ноября палестинское движение ХАМАС сообщило о достижении с Израилем при посредничестве Египта и Катара соглашения о гуманитарном перемирии в секторе Газа на четыре дня. Договоренности предполагают освобождение 50 удерживаемых в анклаве детей, подростков (в возрасте до 19 лет) и женщин в обмен на освобождение из израильских тюрем 150 подростков (в возрасте до 19 лет) и женщин. Перемирие вступило в силу 24 ноября в 08:00 мск.