27 ноября, 06:53
Палестино-израильский конфликт

Канцелярия Нетаньяху подтвердила получение списка заложников, которых планируют освободить

ТЕЛЬ-АВИВ, 27 ноября. /ТАСС/. Израильская сторона получила список заложников, которых палестинское радикальное движение ХАМАС готово освободить 27 ноября. Это подтвердили в канцелярии премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.

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"Мы пока ведем обсуждение списка, который был получен ночью и в настоящее время изучается израильской стороной. Мы будем дополнять информацию по мере ее поступления", - говорится в заявлении офиса премьера, опубликованном на его странице в соцсети X (ранее Twitter). 

Теги:
ПалестинаПалестино-израильский конфликтИзраильНетаньяху, Биньямин
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