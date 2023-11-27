Катар заявил, что продолжит использовать связи с ХАМАС для урегулирования конфликта

Как отметил премьер-министр и глава МИД Катара Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани, "долг" его страны в регионе и на мировой арене заключается в том, чтобы "пользоваться средствами коммуникации", которые находятся в его распоряжении

БЕРЛИН, 27 ноября. /ТАСС/. Катар намерен продолжать поддерживать отношения с радикальным палестинским движением ХАМАС, поскольку эти связи помогают выполнять посредническую роль и улаживать ближневосточный конфликт. Об этом сообщил премьер-министр и глава МИД Катара Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани в интервью германской газете Frankfurter Allgemeine Zeitung.

"Мы выстраивали отношения с ХАМАС, чтобы сохранить спокойствие и стабильность в регионе. И если мы видим, что начинается война, неужели мы не должны использовать эти каналы связи? Зачем тогда вообще их создавать?" - отметил он. По словам премьера, "долг" Катара в регионе и на мировой арене заключается в том, чтобы "пользоваться средствами коммуникации", которые находятся в его распоряжении. "В последние годы мы неоднократно вели переговоры о прекращении огня или о чем-то подобном между ХАМАС и Израилем. Так что, несомненно, наши контакты полезны", - подчеркнул политик.

Глава катарского МИД также сообщил, что в последние недели встречался с иранскими коллегами, а эмир Катара шейх Тамим бен Хамад Аль Тани беседовал с президентом Ирана Эбрахимом Раиси. "Я думаю, мы все уверены в том, что сначала необходимо закончить войну. Если впоследствии возникнут политические разногласия, мы сможем это обсудить", - сказал он. Но если не проработать решение этого конфликта, то целое поколение "может радикализоваться", а "регион окажется в замкнутом круге насилия", заключил катарский премьер.

Ранее в эфире телекомпании CBS глава правительства и МИД Катара заявил, что страна намерена принимать участие в определении будущего палестинских территорий, считая необходимым создание палестинского государства.