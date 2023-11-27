Politico: глава Европейского инвестбанка и еврокомиссар по ценностям отправились в Киев

По данным издания, замглавы Еврокомиссии Вера Юрова обсудит перспективы вступления Украины в ЕС

БРЮССЕЛЬ, 27 ноября. /ТАСС/. Глава Европейского инвестиционного банка (ЕИБ) Вернер Хойер и замглавы Еврокомиссии по вопросам европейских ценностей и транспарентности Вера Юрова отправились 27 ноября в Киев с плановыми визитами, сообщило издание Politico. Официальных подтверждений от ЕИБ и ЕК пока нет, поскольку, по существующей практике, поездки европейских функционеров в Киев проводятся без предварительного уведомления.

Визит Юровой "должен продемонстрировать Киеву сохраняющуюся европейскую поддержку в тот момент, когда политика ЕС по Украине может быть торпедирована венгерским лидером Виктором Орбаном". Politico имеет в виду предстоящий 14-15 декабря саммит ЕС в Брюсселе, на котором будет обсуждаться выделение Киеву €50 млрд финансовой и €20 млрд военной помощи на ближайшие четыре года, а также перспективы начала переговоров с Украиной о приеме в ЕС, которые порекомендовала начать Еврокомиссия. Будапешт на данный момент выступает против обоих этих решений.

По данным Politico, Юрова обсудит в Киеве перспективы вступления Украины в ЕС, встретится с представителями украинских антикоррупционных служб, поскольку усиление борьбы с коррупцией является одним из предварительных условий запуска переговоров о вступлении, а также обменяется мнениями с украинскими властями о перспективах использования замороженных российских активов для поддержки Киева.

В свою очередь Хойер должен объявить о создании нового регионального центра ЕИБ в Киеве, открытие которого приурочено к 10-й годовщине "евромайдана". Глава банка подпишет в Киеве документы о реализации новой серии проектов, которые будет финансировать ЕИБ.