27 ноября, 07:25
Палестино-израильский конфликт

Боррель заявил о праве критиковать власти Израиля без обвинений в антисемитизме

По словам верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности, "один ужас не оправдывает другой"

МАДРИД, 27 ноября. /ТАСС/. Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель считает, что должен иметь возможность критиковать правительство Израиля, не подвергаясь обвинениям в антисемитизме.

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"Мы надеемся, что будет продлена [гуманитарная пауза, которая] приведет к прекращению огня", - отметил глава дипломатии сообщества в интервью испанской газете La Vanguardia. "Изображения бомбардировок Газы столь же ужасны, как и массового убийства в кибуцах, - добавил он. - Я побывал в одном из них и сказал израильскому министру: один ужас не оправдывает другой ужас, а в нескольких километрах оттуда происходят вещи, которые ООН описывает в тех же терминах, как ужас, из-за количества жертв среди мирного населения".

"Государство Израиль - это одно, а его правительство - другое, и его политика - это одно, а еврейский народ - другое, - считает Боррель. - Я требую иметь право критиковать правительство Израиля, не подвергаясь обвинениям в антисемитизме. Это правительство жило в определенном отрицании реальности и в некоторой степени продолжает ее отрицать, например, на Западном берегу". "Когда вы говорите с ними о существующем серьезном кризисе насилия, жертвами которого в этом году стали 400 палестинцев, о сносах [домов], об оккупации палестинских территорий поселенцами, они преуменьшают проблему", - отметил дипломат.

22 ноября палестинское движение ХАМАС сообщило о достижении с Израилем при посредничестве Египта и Катара соглашения о гуманитарном перемирии в секторе Газа на четыре дня. Договоренности предполагают освобождение 50 удерживаемых в анклаве детей, подростков (в возрасте до 19 лет) и женщин в обмен на освобождение из израильских тюрем 150 подростков (в возрасте до 19 лет) и женщин. Перемирие вступило в силу 24 ноября в 08:00 мск. 

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ПалестинаПалестино-израильский конфликтИзраильБоррель, Жозеп
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