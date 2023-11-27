Reuters: Катар работает с Израилем и ХАМАС, чтобы разрешить трудности в обмене пленными

Радиостанция Galei Tzahal ранее сообщила, что израильские власти получили список удерживаемых ХАМАС заложников, которых должны освободить 27 ноября

ЛОНДОН, 27 ноября. /ТАСС/. Катарские посредники работают с представителями Израиля и радикального палестинского движения ХАМАС, чтобы разрешить трудности и избежать задержек при обмене пленными. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на неназванного чиновника.

"Есть небольшая проблема с сегодняшними списками [пленных для обмена]. Катарцы работают с обеими сторонами, чтобы решить эту проблему и избежать задержек", - приводит агентство его слова.

Ранее в понедельник израильская радиостанция Galei Tzahal сообщила, что израильские власти получили список удерживаемых ХАМАС заложников, которые должны быть освобождены в понедельник в рамках четвертого раунда обмена. Газета The Wall Street Journal информировала со ссылкой на египетских чиновников, что в этих списках фигурируют 11 человек. Израиль данные публикации в СМИ пока не комментировал.

В новость внесена правка (11:32 мск) - передается с уточнением в лиде принадлежности чиновника в связи с исправлением агентства Reuters, верно - со ссылкой на неназванного чиновника.