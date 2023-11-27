В Киргизии запретили профсоюзам выдавать путевки в санатории до 2027 года

Глава республики Садыр Жапаров рекомендовал профсоюзам до 31 декабря 2023 года передать во временное безвозмездное пользование все санаторно-курортные объекты управлению делами президента

БИШКЕК, 27 ноября. /ТАСС/. Президент Киргизии Садыр Жапаров ввел мораторий на выдачу путевок в санаторно-курортные комплексы за счет профессиональных союзов в связи с плохим состоянием данных объектов. Об этом сообщила пресс-служба главы киргизского государства.

"Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров подписал указ "О принятии мер по эффективному управлению мероприятиями по оздоровлению трудящихся". В срок до 31 декабря 2027 года вводится мораторий на выдачу путевок в санаторно-курортные учреждения на всей территории республики за счет средств Фонда оздоровления трудящихся объединения профсоюзных организаций "Федерация профессиональных союзов Кыргызстана", - говорится в сообщении.

В соответствии с решением киргизского лидера, все поступающие на счета федерации профсоюзов средства до этого времени будут направляться на капитальное строительство и ремонт объектов санаторно-курортных учреждений. А также на улучшение их материально-технической базы".

В целях исполнения указа Жапаров рекомендовал профсоюзам до 31 декабря 2023 года передать во временное безвозмездное пользование все их санаторно-курортные объекты управлению делами президента.

Кабмину глава государства также дал указание в течение трех месяцев разработать "соответствующие законопроекты и иные нормативные правовые акты, предусматривающие совершенствование механизмов оздоровления трудящихся и членов их семей, находящихся на их иждивении", в том числе улучшение инфраструктуры объектов санаторно-курортных учреждений.

Ранее Жапаров посетил один из оздоровительных комплексов федерации профсоюзов страны и подверг резкой критике его техническое состояние.