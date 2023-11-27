СМИ: Израиль ждет ответа от ХАМАС по продлению перемирия на два дня

Прекращение огня планируют пролонгировать в обмен на освобождение 20 человек, передает Al Arabiya

ДУБАЙ, 27 ноября. /ТАСС/. Власти Израиля ждут ответа от палестинского радикального движения ХАМАС по поводу продления перемирия в секторе Газа на два дня в обмен на освобождение 20 заложников. С таким утверждением выступил телеканал Al Arabiya.

Ранее премьер-министр и глава МИД Катара Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани заявил в интервью газете Financial Times, что ХАМАС должно предоставить Тель-Авиву сведения о еще примерно 40 заложниках, женщинах и детях, находящихся у других группировок, для продления гуманитарного перемирия. Он отметил, что у Дохи нет точной информации, сколько заложников "они могут найти".

22 ноября ХАМАС сообщило о достижении с Израилем при посредничестве Египта и Катара соглашения о гуманитарном перемирии в секторе Газа на четыре дня. Договоренности предполагают освобождение 50 удерживаемых в анклаве детей, подростков (в возрасте до 19 лет) и женщин в обмен на освобождение из израильских тюрем 150 подростков (в возрасте до 19 лет) и женщин. Перемирие вступило в силу 24 ноября в 08:00 мск.